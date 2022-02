Hermano de Luis Miguel rompe el silencio y cuenta cómo es la verdadera relación con sus hermanos

Luego de que Luis Miguel nos abriera la puerta para conocer un poco más de cerca, algunos detalles de su vida privada y profesional, a través de su serie producida por Netflix . A muchos nos quedaron algunas inquietudes e interrogantes.

El misterio de la desaparición de su madre Marcela Basteri, la relación actual de Luis Miguel con sus hermanos y demás. Son temas que desde que finalizó la serie no habían vuelto a tocarse. Sin embargo, hace poco Alejandro Basteri, hermano del 'Sol de México' decidió romper el silencio y contar que a diferencia de lo que muchos piensan, la relación entre los tres hermanos hoy en día es buena.

"Como hermanos Luis Miguel, Sergio Basteri y yo estamos totalmente unidos" le confesó Alejandro al reconocido programa mexicano 'Ventaneando'. Además, agregó que cada quien tiene una vida que respetan mucho.

Si bien, cuando se lanzó la última temporada de la serie, se dijo que Sergio Bateri y Luis Miguel ya no tenían ningún tipo de contacto, pues el hermano menor del 'Micky' había decidido rehacer su vida en España. También se dijo que con la única persona que tenía contacto era con 'El Doc' a quien consideraba como un padre por haberse hecho cargo de él durante su niñez.

No obstante, según las últimas declaraciones de Alejandro, eso no es del todo cierto pues durante la entrevista también contó que como hermanos intentaban reunirse frecuentemente; sin embargo, era consciente que ya no tenían 20 años, y cada quien había hecho su vida.

Lo que si quiso dejar 'Alex' en claro es que todo lo que el hablara al respecto de la relación con sus hermanos, era simplemente una opinión personal.

"Yo hablo por mí, yo no soy vocero de ninguno de mis dos hermanos, los amo y los adoro. Somos una familia muy pequeña y yo soy muy respetuoso con mis dos hermanos y siempre los voy a amar en todos los sentidos"

En los últimos meses, Alejandro realizó el lanzamiento de una línea de ropa inspirada en su familia, pero en especial en honor a su madre Marcela Basteri, a quien le apasionaba la confección.