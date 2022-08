Hugo Patiño, el comediante activo más longevo de Colombia

Hugo Patiño es uno de los humoristas más reconocidos del programa Sábados Felices y a quien se le rindió un sentido homenaje en la celebración de los 50 años del programa por su larga trayectoria en la televisión y por ser el comediante más longevo del mundo con 92 años.

El encargado de comenzar este homenaje fue el presentador Juan Ignacio Velásquez quien dijo en un principio: "Esta magnifica noche no puede concluir sin darle un premio muy especial y un reconocimiento único a la persona que está desde el primer día de Sábados Felices y hoy 50 años después sigue estando con nosotros vigente..."

Publicidad

Luego, en pantalla aparecieron varias imágenes recordando la trayectoria del señor Hugo Hurtado en el programa y varios colegas humoristas y familiares le dedicaron unas sentidas palabras.

Pasados algunos minutos, Hugo Hurtado subió al escenario y comenzó a leer una hoja en la que había escrito algunas palabras con su humor característico. "Recibir este premio me llena de alegría pero también de frustración porque todavía me faltan cinco vidas y media para igualar las siete vidas del gato".

Continuó leyendo: "A estas alturas de la vida hay cosas personales es que ya no hago pero hay otras que practico sin interrumpir, todos los días hago el humor. Ese fue el don que Dios me regaló y me ha permitido llegar hasta ese día viviendo dignamente de esta profesión".

Hugo Patiño luego recordó cómo fue el primer momento en el que se presentó en Sábados Felices: "Hace 50 años llegue privado del susto para contar mi primer chiste en Sábados Felices".

Publicidad

Finalizó agradeciendo a aquellas personas que lo apoyaron y creyeron en su talento desde un principio: "Gracias a mi mentor Don Alfonso Lizarazo por la primera oportunidad y por el gesto de Caracol de mantenerme en el programa que también me mantiene con vida".

Publicidad

Te puede interesar:

Piropos al estilo Maxwell😮😅 - La Kalle