Imágenes: Chichila Navia revela imágenes de su físico a sus 18 añitos y desata furor

La famosa actriz Cecilia Navia , más conocida como Chichila Navia, se ha sabido ganar el corazón de los colombianos por su carismática forma de ser, además de su gran talento en la actuación.

Otro de los detalles de Chichila que rondan en el radar de los colombianos es su físico, que a lo largo de los años ha sufrido drásticos cambios, por lo que muchos internautas aseguran que la actriz suele someterse a cirugías para volver a tener el cuerpazo que luce en redes.

Pues a la artista se le ha visto a lo largo de los años con distintos cambios en su cuerpo, como desde una casi obesidad, hasta una extrema y tonificada delgadez.

Estos cambios en los que gana y pierde kilos en exceso llevaron a decenas de usuarios a expresar que no es tan fácil lograrlo sin una cirugía, comentarios que la talentosa actriz tomó con total normalidad y se dedicó a responder.

Lo hizo a través de una publicación en su cuenta de Instagram en la que aprovechó para desempolvar unas fotografías de su juventud.

Chichila publicó un carrusel con varias fotos de cuando tenía 18 años, dejando en evidencia su físico de ese entonces, para ser comparado con el actual.

“Aquí están las pruebas, contesto a muchas acusaciones”, escribió la actriz en su post.

Inmediatamente enumeró varios puntos con relación a su cuerpo, asegurando que no se ha sometido a cirugías para cambiar estas zonas.

“1. Para los que me escriben que me volví posuda, No amor, lo he sido siempre. 2. Que me operé las t…s, siempre estuvieron. 3. Que me hice bichectomia, nones, cumbamba loca me decían mis amigos”, dice una parte de su mensaje.

De igual forma escribió que su nariz sigue siendo natural al igual que su abdomen, del que asegura que cuenta con la fortuna de no acumular grasa en esta zona, la cual suele irse a otros lugares como sus caderas.

“Que me hice bypass, lipo, cirugías gástricas o bajé a punta de pastillas: No amores, tuve momentos de mucho sobrepeso después de mis hijos, y a través de un proceso, con buena alimentación, ejercicio y paciencia, logré volver a mi peso saludable”, escribió.

En medio del recuerdo y la explicación, la publicación de Chichila Navia se llenó de mensajes en los que admiran su forma de ser y su belleza natural, además de aplaudirle que es un ejemplo de lograr cambios físicos con disciplina y buena alimentación.