Imitador de Roberto Carlos lo hizo bien, pero su PELUCA hizo reír a todos

El imitador de Roberto Carlos cantó 'El gato que está triste y azul' en Yo Me Llamo y su voz cada vez es más parecida a la del artista original. Sin embargo, aún está lejos de parecerse físicamente y su peluca hizo reír al jurado.

"No sé que vamos a hacer con el físico porque esa peluca está horrorosa. Es una peluca que parece que le hubiese pasado un camión por encima. Yo no sé, no la lavaron, es una cosa horrible y parece pues una rata que la abandonaron", dio Amparo Grisales muy enfadada.

El maestro César Escola también se atrevió a bromear con un verso improvisado con la misma melodía de la canción que interpretó el imitador.

"El gato que está en tu cabeza", cantó Escola mientras el público se reía.

Pese a las críticas, el imitador continúa en la competencia y pasa a la siguiente fase.