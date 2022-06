Influencer le estaría 'cayendo' con toda a Lina Tejeiro y ella no le es indiferente; le respondió

Lina Tejeiro, quien hace algunos días, reveló que su relación con Andy Rivera no va más, pese a los numerosos intentos, estaría siendo pretendida por un joven influencer y cantante colombiano y al parecer ella no le es indiferente, ¿estaría pensado en darse una nueva oportunidad en el amor?.

Se trata de Juan Duque, un joven conocido en redes sociales por ser influencer y cantante, quien no dudó en sacar todo su arsenal e irse 'con toda' para, aparentemente, conquistar a la actriz.

"Me enteré que estás solita, una así de chimba es lo que mi vida necesita. El tiempo corre y no puedo esperar porque yo sé que te pueden robar. Estoy loco por ti, lo digo, hablo mucho de ti conmigo. Tú eres mi 11 24/7. No importa el pasado, te quiero en presente, si vas a estar un poco en mi mente, por lo menos ponte un poco indecente", dice una parte del tema.

Además, y según las evidencias, publicadas por @rechismes, estarían intercambiando "coquetos" comentarios en Instagram

-"Como le va señora", pregunta Juan.

-"Señorita, soy soletra y no tengo marido. Y respondiendo su pregunta me va muy bien", contestó Lina.

-"Entonces si me da permiso pa' dedicársela (la cancion)", preguntó el joven.

Más tarde, Duque publicó un pantallazo de WhatsApp en el que confirma que su nueva canción estaría inspirada en Lina Tejeiro. Por su parte, la actriz compartió un estado con la canción de fondo.

Internautas han "estallado" las redes; unos felicitan a Tejeiro por darse una nueva oportunidad, mientras que otros se preguntan quién es el joven y aseguran que es muy pronto, pues según reveló hace algunos días la actriz, su relación con Andy finalizó hace poco. Otros rumoran que podría ser solo "marketing".

"Más lindo que el Andy si está", "Siempre le gustan los regetoneros", "buena pareja si hacen. ❤️❤️❤️Mientras dure que todo sea bueno", "quien es juan duque 🤡yo sin saber quien es perdón", son algunos de los comentarios de la publicación.

