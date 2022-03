J Balvin le respondió a los detractores de su presentación en el Estéreo Picnic

El fin de semana pasado se llevó a cabo en la capital del país uno de los eventos musicales más esperados por todos los colombianos; se trata del festival Estéreo Picnic el cual se realiza durante tres días presentando artistas de talla nacional e internacional.

Este año como parte del llamativo 'line up' el colombiano J Balvin figuraba como el artista principal del segundo día del evento. Su presentación tenía las expectativas de todos los asistentes a tope sin embargo, parece que a la hora del espectáculo nada salió como esperaban, pues varios de los fanáticos del artista se quejaron a través de las redes sociales de que su show los había desilusionado pues había sido muy flojo.

“El show de J Balvin fue desastroso, el man no sabía qué más hacer. Por poco canta el Mapalé para que la gente no se siguiera yendo. Fue una sesión de karaoke, ni siquiera cantó", escribió en su cuenta de Twitter uno de los asistentes.

Hasta entonces, el cantante antioqueño sólo se había manifestado a través de su cuenta oficial de Instagram para agradecerle a todos por una noche especial en su país. Sin embargo, una vez las quejas empezaron a replicarse tanto en las redes como en diferentes medios de comunicación, Balvin no se quedó callado y se manifestó a través de sus historias de Instagram.

“Un saludo a todo el mundo del Estéreo Picnic, a la gente que parchó qué chimba, la gente es la que habla, el público es el que la pasa cool, y yo la pasé muy feliz”. expresó el artista.

Paso siguiente, Balvin lanzó una indirecta a sus detractores: “vibra alta y el que no sume, resbala. Usted llega, se echa aceitico, no pasa nada". dijo Jose. No obstante por vencimiento de las historias sólo fue posible recuperar una parte del video.