James y Karol G pillados muy cerquita y se avivan los rumores de romance

Karol G y James Rodríguez últimamente han estado muy sonados en las redes sociales, pues según los internautas, se podría estar cocinando un nuevo romance.

No es la primera vez que la paisa y el jugador despiertan sospechas de cercanía, pues ya hay varias pruebas que podrían afirmar que tienen un romance, entre ellas, una comunicación de una persona a una página de chismes en la que confirma que los famosos tienen una relación.

"Re confirmado lo de Karol G con James... Es amigo de un integrante de la Selección Colombia que es muy amigo de James, y él le dijo que si, que están juntos hace meses. Cuando se pintó el pelo azul ya andaban. Que han viajado juntos, que estuvieron en Medellín juntos y que se encierran días", explicó la publicación.

Para esta ocasión, nuevamente se ve a la posible pareja compartiendo juntos, con varios amigos y muy cerquita. Aunque la fotografía difundida fue borrada a los minutos, varias páginas la rescataron y difundieron.

Vale la pena mencionar que ninguno de los dos se ha pronunciado frente a los rumores para confirmar o desmentir su posible cercanía, mientras tanto, usuarios en redes sociales han mostrado su alegría de ser cierta la relación, e incluso han dicho que serían una buena pareja, mientras que otros aseguran que no 'pegan'.

"Karol g es mucho voltaje para James, no pegan", "Me caen bien, pero no hacen buena pareja", "Que bobada cualquiera se toma fotos juntos, y más que son paisanos no veo nada de raro en estas fotos", "Siento que ella tiene mucho flow para el que es tan normal", "Y la cara de ella es un poema", "Siiii excelente siquiera dejo ese gamín de anuel", son algunos de los comentarios de la publicación.