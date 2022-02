James y Falcao se burlan de versiones sobre pelea en el camerino: “vamos por el segundo round”

Los jugadores de la Selección Colombia James Rodríguez y Radamel Falcao le salieron al paso a los rumores y versiones que han surgido en los últimos días sobre una supuesta pelea entre los deportistas al interior del camerino, luego del recientes partido en el que cayeron ante Argentina.

Pues, según una columna de opinión que fue replicada por varios medios, el ‘Tigre’ y el ‘10’ de la Selección habrían tenido un altercado al interior del camerino y en el que el tono de voz aumentó al punto que, supuestamente, varios compañeros de equipo habrían intervenido con uno que otro comentario en ataque a James.

Aunque James y Falcao hicieron caso omiso y no le dieron importancia a dicha información, este jueves dieron a conocer que entre ellos no hay una mala relación y hasta se burlaron de los rumores sobre una supuesta pelea.

Fue con ocasión al cumpleaños número 36 del ‘Tigre’ que ambos futbolistas aprovecharon para ‘sacarle le jugo’ a los comentarios y de paso ratificar su buena relación.

Todo inició con una foto y un mensaje de felicitación que envió James a través de sus historias en Instagram mencionando a Falcao; en la imagen se observa la captura de una videollamada en la que ambos sonríen y adjunto un texto dedicado a García.

“Feliz cumple hermano, Ya son muchos años juntos. Que cumplas muchas más y que disfrutes mucho con tu familia. TQ”, dice en una parte de la imagen.

En otro lugar de la foto el jugador aprovechó para burlarse de la supuesta pelea y puso otro texto que dice: “Ah, y otra cosa, Estos días seguimos con la pelea”.

Falcao reposteó esta imagen en sus historias de Instagram y agregó otro texto: “Hermano, muchas gracias, te quiero mucho”.

De igual forma, agregó con emoji de risas: “Vamos por el segundo round”.

Con este cruce de mensajes los futbolistas dejan claro que entre ellos existe una buena relación y una amistad que supera cualquier malentendido o disgusto que pueda presentarse en medio de la tensión futbolística.

Si bien no han dicho directamente que no haya habido pelea entre ellos, queda claro que, si se llegó a presentar algún tipo de disgusto, fue en medio del ‘calor’ del momento tenso que vivió la Selección en su último partido y que ellos, por su profesionalismo, no le dieron trascendencia y entienden que son cosas que ‘quedan en la cancha’ y a las que no le dan trascendencia.

Mensaje de James a Falcao / Foto: Captura de historia de Instagram @Jamesrodriguez10

Mensaje de Falcao a James / Foto: Captura de historia de Instagram @Falcao