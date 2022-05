Jhon Álex Castaño mostró lo que quedó de su 'chocolatina' y retó a sus seguidores para recuperarla

El cantante risaraldense de música popular Jhon Álex Castaño, también conocido como 'El rey del chupe' sorprendió a su comunidad de Instagram, la cual está conformada por casi un millón y medio de seguidores, al mostrar sin tapujo como luce su cuerpo actualmente, luego de varios meses en los que estuvo bastante enfermo.

Recordemos que el cantante tuvo que cancelar varios shows y pedirle a todos sus fanáticos que le tuvieran paciencia pues por un lapso bastante prudente no podría volver a tomar una gota de licor, ya que tenía los niveles de azúcar muy elevados y además venía presentando problemas en la tiroides.

Adicionalmente, hace unos años el carismático artista se sometió a una operación de marcación abdominal que como el mismo lo dijo, se echó a perder por su ritmo de vida, y la falta de disciplina con el ejercicio y la alimentación sana. Por lo tanto, aunque aún quedan algunos rastros de su 'six pack', el cantante se mostró muy motivado en las redes sociales para recuperarlos.

“Familia, buenos días. Estoy muy feliz, como he venido chicaneando, hablando y hablando. Me estoy aliviando, no puedo beber en años, pero me estoy aliviando que es lo importante, gloria a Dios” dijo el artista a través de una historia publicada en su cuenta oficial de Instagram.

Así mismo agregó: “Me marcaron hace seis años, la cirugía se perdió. ¿Quién se reta conmigo?, ¿Quién se me va a pegar?, a volver a recuperar el cuerpo chimba, a ponerme bacano. Guarden todo este sobrante que vamos a recuperarnos”.