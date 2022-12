Jhonny Rivera confesó que una vez se le lanzó a un camión para quitarse la vida

Jhonny Rivera es uno de los cantantes de música popular más querido por los colombianos. No solo por su talento, sino por su personalidad sencilla. A él le gusta compartir sus anécdotas de vida, pero con esta dejó sorprendido a más de uno.

A través de Instagram, confesó a sus seguidores que una vez intentó quitarse la vida, pues sintió que a sus 30 años era un fracasado.

Narró que luego de separarse y volver a Pereira, sin un peso y con el corazón roto, estuvo trabajando con su padre en el campo. Sin embargo, se sentía muy mal de no haber prosperado.

Contó también que el detonante de su decisión fueron las palabras que su padre le dijo a un amigo sobre él: “Este sí no pudo con la vida, a este le quedó grande la vida, este se fue para Bogotá y tocó casi mandarle el pasaje para que se pudiera devolver”.

Esas palabras lo destrozaron, según dijo, por lo que se fue hasta la ciudad en moto y con lágrimas en sus ojos le dio un “arrebato”.

“Tanto matarme, tanto joderme, y no serví para nada. Y me dio el arrebato y dije, aquí fue, aceleré, me salí del carril y me fui contra un camión. Cerré los ojos a esperar el impacto, y el impacto nunca llegó porque el camión me esquivó”, expresó.

Al final reflexionó por lo que intentó a hacer y se dio cuenta que tenía más opciones en la vida. Ahora alegra a miles con su música y su buen sentido del humor.

