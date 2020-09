Tatán Mejía y Maleja Restrepo llevan muchos años juntos y de convivencia plena, además de dos hermosas niñas fruto de su matrimonio.



El éxito de su relación no es gratuito, pues su complicidad es la clave para mantenerse unidos. Ellos mismos lo han expresado en su libro 'Parceros' en el que hablaron de los secretos de su relación.



Recientemente, Tatán publicó una foto en la que sale sentado en el suelo tirando del short de Maleja que está de rodillas y sonriente frente a él.



La pícara imagen a blanco y negro está acompañada de la frase: "Hay personas que son el viaje, no el destino".



"¿Qué es lo que miras ahí Tatán?", "Par de amantes y amigos", "Me encantan, son una pareja 10", fueron algunos de los comentarios que les dejaron en la foto.









La fotografía, que ya tiene más de 37 mil 'me gusta', fue elogiada por muchos seguidores quienes ven en esta pareja una viva muestra de amor real.