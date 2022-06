Jhonny Rivera delató a Aida Victoria: "Me dijo que le besara los ..."

Jhonny Rivera es uno de los artistas más reconocidos que hay en el país y quien se ha sabido ganar el cariño de sus seguidores gracias a cada una de las canciones que saca al mercado, las cuales se convierten en un éxito, como por ejemplo 'Cómo le explicó', tema en el que Aida Victoria Merlano colaboró siendo la actriz del video.

Durante la más reciente visita del artista al programa 'Día a Día' de Caracol Televisión , aprovechó para contar algunos secretos que no se conocían sobre la grabación del video oficial de la canción.

Publicidad

Jhonny Rivera comenzó contando que en un principio la creadora de contenidos fue quien se contactó con él para enseñarle a bailar bachata. En una publicación en Instagram ella le escribió: "Usted necesita unas clases urgentes de bachata. Dígame si cojo un avión ya y le enseño".

Debido a ese posteo, el artista de música popular le dijo que viajara no solamente para que le enseñara a bailar, sino que también podría actuar en el video: "Yo le dije: ‘Si es en serio, venga y de una vez grabamos un video que tengo".

Ya una vez comenzaron a grabar las escenas, Jhonny confiesa que se sintió intimidado por Aida cuando comenzaron las situaciones candentes.

"El video fue fuerte… Le dije que hiciéramos un acercamiento y que cuando ya fuera el momento del beso y de la caricia, la cámara bajara y se viera la ropa caer. Así todo quedaría para la imaginación", aseguró Jhonny.

Publicidad

Ante este comentario, Aida Victoria respondió con palabras contundentes: "Qué imaginación ni qué nada, si tiene que besarme los s…, hágale... No hay no problema, eso para usted no es nada, no pare bolas que necesitamos que esto quede bien".

El intérprete terminó diciendo: "Como ella es desparpajada para hablar, me intimidaba mucho, fue intimidante… Las imágenes del video lo dicen todo".