Jhonny Rivera le festejó en la cara a Yeferson Cossio la victoria del Deportivo Pereira

En el marco de la final del futbol colombiano, dos grandes figuras públicas de la farándula colombiana se encontraron en el estadio Hernán Ramírez Villegas, Johnny Rivera por su parte iba por el Deportivo Pereira y Yeferson Cossio es hinca fuel del Independiente Medellín, ambos vivieron un divertido momento y aprovecharon para hacer una gran apuesta sobre quien saldría campeón.

En sus redes sociales ambos compartieron unas historias en las que ante todo demostraron como se debe vivir el fútbol, con gracia y respeto, pero también mostraron el buen corazón que tienen, al apostar el resultado final, si ganaba el Medellín , el cantante debía dar un concierto en el barrio de bajos recursos donde nació Cossio, pero si ganaba el Pereira el influencer debía regalar más de 200 juguetes a los niños de un barrio humilde que conoce Rivera.

“Si gana el Medellín, don Jhonny va a ir al barrio en donde yo crecí y va a dar un concierto gratis. Es un barrio de bajos recursos”, escribió Cossio, quien también dijo: “Y si gana el Pereira, él va a venir a un barrio muy humilde que yo conozco y me va a traer por lo menos 250 o 300 regalos para los niños”.

El partido fue todo un espectáculo y se definió a través del punto penal, por primera vez en su historia el Pereira se consagró campeón de la liga colombiana, esto le genero al cantante tanta emoción que no pudo disimular y le celebro el título en la cara a su amigo Cossio y a Cintia, hermana del influencer, quien también se encontraba viendo el partido en el estadio.

Finalmente al salir del estadio Cossio afirmó que estaba feliz de pagar la apuesta, ya que no sentía que había perdido, porque se siente muy bien de darle esos regalos a los niños: “Perdí la apuesta y obviamente no perdí nada. Qué tiene de malo ir a dar 250 regalos a los niños. Estoy muy contento. Dizque perdí, antes salí ganando… Yo no perdí”, expreso.

Jhonny Rivera compartió con los jugadores del Pereira el título conseguido:

