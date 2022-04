Johanna Fadul se despachó contra médico cirujano que le preguntó cuánto cobraba por una noche

La reconocida modelo y actriz Johanna Fadul, se despachó contra un usuario que no tuvo reparos en preguntarle cuánto cobraba por una noche. La mujer no pudo aguantar la ira que le generó el comentario subido de tono del hombre identificado como Juan Manuel Dávila, y sin pelos en la lengua le respondió.

El hecho se presentó en la cuenta de Instagram de la mujer, quien sin dudarlo mucho le escribió que para saber la respuesta debía dirigirse a sus historias y ahí sabría cuanto.

"Juan Manuel Dávila Armenta, todo un profesional, un cirujano plástico, ishh. ¿Hablando así de las mujeres? Qué miedo estar en un quirófano contigo, si me estás preguntando que cuánto cobro la noche, será que eso mismo le pides a tus pacientes, ¿Les pides que te paguen en especie? Qué triste ver que un hombre, todo un ‘profesional’, se refiera así a las mujeres”, expresó la actual esposa del multifacético artista Juanse Quintero, a través de un video.

Dicho esto, prosiguió a exigirle respeto al hombre que según la descripción de su cuenta de Instagram, se desempeña como cirujano plástico en la capital del país.

“Te invito a que tengas un poquito más de respeto por nosotras, para que pienses y cuides lo que escribes antes de hacerlo. Yo porque no me dejo afectar por comentarios de personas que ni conozco, pero no todo el mundo tiene esa fortaleza mental. Tú no sabes con tus comentarios qué estás generando en la persona a la que se lo estás diciendo… ‘cirujano plástico profesional”, concluyó la actriz, quien compartió detalles de la cuenta del hombre que se atrevió a hacerle el irrespetuoso comentario.