Juan Duque se cambió el nombre luego de publicación de Lina Tejeiro; ahora se llama "Rimel Albeiro"

Desde que se supo que Juan Duque y Lina Tejeiro pusieron fin a su relación amorosa que solo duró pocos meses, son muchos los rumores que rondan al respecto y los supuestos motivos de la ruptura.

Recordemos que en un principio se dijo que todo había terminado debido a una supuesta infidelidad por parte del cantante, pero Juan aclaró en sus redes sociales que no fue así y, por el contrario, el noviazgo acabó por decisión de la actriz.

Hasta hace poco Lina Tejeiro no había hablado al respecto, sin embargo, realizó una publicación en su Twitter que estaría relacionada con a su expareja Juan Duque. Allí la joven escribió: "Hace meses compré un rímel de pestañas, su empaque me encanto. Lo use y me dejo las pestañas lindas. Pero con los días se fue secando y no era de la calidad que parecía, traté de darle tiempo pero se puso peor. Y como no me gusta conformarme con menos de lo que merezco, lo boté".

Luego de este posteo, la actitud de Juan Duque llamó la atención, pues en su cuenta personal de Twitter se cambió el nombre y ahora se hace llamar "Rimel Albeiro".

Este posteo ha llamado mucho la atención y los internautas no dudaron en apoyar a Juan Duque, mientras que otros criticaron a Lina por comparar a su exnovio con un objeto.

Así mismo, su última publicación hasta el momento en la red del pajarito dice: "Más alma, menos ego".

"Ella por seguir detrás del rimel viejo que ya pinta borroso que causa irritación en los ojos que mancha los ojos.! Noo nota que hay rimel mejores solo que si nunca superas tu pasado no valoras tu presente 😉🎥⏳", "Ella como que está pegada del aplicadorsote de ese rimel viejo 🤣🤣🤣", "Nooo no hagas eso, ella como mujer independiente sabe lo que quiere y tú como un nuevo emprendedor vas conociendo la fortaleza de la mujer emprendedora...", "Jajajajaj me encanta tu humor, hay que llamar las cosas como son y no ser tan inmadura, más bien que diga que el rimel viejo le gusta más y ya", son algunos de los comentarios de los internautas.

Más alma, menos ego. — Rimel Albeiro (@wawawanduque) November 11, 2022

