Juan Duque se defiende ante oleada de señalamientos que le han hecho por terminar con Lina Tejeiro

La ruptura inesperada de la actriz Lina Tejeiro con el cantante paisa de reguetón, Juan Duque, sigue siendo tema de conversación en las redes sociales, donde varios internautas han sacado a relucir sus hipótesis de por qué, si estaban supuestamente estaban tan enamorados, llegaron al punto de tomar la decisión de ponerle punto final a su amorío.

De acuerdo a las versiones que prevalecen, una apuntaría a que el creador de contenido le fue infiel a Lina, y otra de las más destacadas señala que al parecer el hombre coqueteaba con otras chicas a través de 'likes' repartidos a 'diestra y siniestra'.

Cabe resaltar que esta última hipótesis la reafirmaría la creadora de contenido, y amiga de Lina Tejeiro, Karen Sevillano, quien a través de sus redes sociales opinó sobre la situación manifestando que no le gustan los hombres que le viven dando 'likes' a "toda nalga que ven en Instagram" y que además a nadie lo echaban por bueno.

Ante dichas declaraciones y otra serie de señalamientos que Juan Duque ha recibido a través de su cuenta de Instagram y Twitter, el cantante de 'Lo digo por ti', salió a defenderse aclarando una vez más que su relación con la actriz no se terminó por infidelidad, sino porque simplemente las cosas ya no fluían.

“Hay gente que sigue atacando y vuelvo y aclaro: La relación con Lina no terminó por una infidelidad y sí, a uno le pueden terminar por ser buena persona; eso no lo decide nadie, simplemente se siente y ya (...) simplemente las cosas cuando ya no fluyen, no fluyen y no se pueden forzar, pero infidelidad no hubo". anotó.

Duque también aprovechó la ocasión para resaltar algunas cualidades de su ex novia, y le pidió a todos sus seguidores que se queden con lo bonito que ellos compartieron mientras vivían su idilio.

"Lina es una gran mujer, es hermosa, es disciplinada, inteligente, talentosa (...) Lo único que le quiero pedir a la gente es que se quede con lo bonito, con lo chimb* que fue esa relación, porque en serio la felicidad que ella y yo sentíamos en todos los momentos que la gente podía ver o que mostrábamos o que no mostrábamos era una sensación como de plenitud, de mucha paz, por eso mucho respeto y transparencia”.

