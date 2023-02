Karol G estalló contra persona que criticó su cuerpo: "Las fotos se las hizo su peor enemigo"

Hace algunos días la cantante paisa Karol G publicó por medio de su cuenta personal en Instagram, en la que la siguen millones de personas en todo el mundo, un carrete de fotos posando demasiado sensual dejando ver cada una de sus curvas.

En el posteo, al parecer, la artista estaba anunciando que se viene una nueva colaboración con el cantante de bachata Romeo Santos, sin embargo, un usuario de las redes degradó las imágenes de Karol G criticando su aspecto físico y la paisa no dudó en contestarle.

El internauta escribió: "Esas fotos como que se las hizo su peor enemigo y no le favorece en nada. Se le ve una barriguita y ahora no es que me caigan, pues que es mi humilde opinión".

Al leer estas palabras, Karol G le escribió: "Las fotos no me las hizo mi peor enemigo, me las hizo una de las mejores fotógrafas que he conocido y que un no puedo creer que hicimos fotos juntas".

Siguió poniéndola en su lugar: "No se trata de si me favorece o no el cuerpo, porque pues, es mi cuerpo y es así... Entonces para que buscar que me quede diferente si ES ASÍ. Y la barriguita fue por el hot dogsito que me regaló alguien estos días en un show".

Para finalizar, Karol G quiso dejar un mensaje sobre la autoestima: "Nunca dejen que comentarios como estos distorsionen la forma herma de cómo se ven... Todos los cuerpos son diferentes, todos son bonitos tal y como son... Qué chimba la diversidad y más allá, qué lindo ver lo real y no lo efímero".

"¿Han pensado alguna vez que hay personas que de verdad están viviendo cosas difíciles y pasando reales necesidades como para preocuparnos por una celulitis, una arruga o un gordito normal?. Ummm... Espero que no... Quiéranse mucho pues", concluyó la artista paisa.

