Ana del Castillo hizo candente revelación: "Yo sentí el quemón"

Ana del Castillo es una de las artistas más queridas que hay en el mundo musical y quien se ha sabido ganar el cariño de sus millones de fans gracias a su forma de ser tan extrovertida y relajada.

La artista vallenata suele ser bastante activa por medio de sus redes sociales en las que publica todo tipo de contenidos que gustan o causan un gran revuelo.

Por ese motivo, hace poco Ana del Castillo decidió publicar una foto que se tomó frente al espejo usando un top de color piel, pero lo más llamativo es que sus enormes pechos se asomaron por los costados.

Junto a su publicación la mujer escribió: "Ya yo sentí el quemón, ay ay ay mi gran amor…💋".

Hasta el momento el posteo tiene más de 38 mil me gusta y cientos de comentarios de todo tipo: "Esa canción hacer que me empine la botella, te amo tía Ana ❤️", "Te amo Ana María Cecilia del Castillo Jiménez invítame a una fiesta tuya ve 🔥😍", "Felicitaciones. Espero en un futuro ver tu concierto!!!! Adelante y bendiciones con tus proyectos!!", "Ya no te hagas más nada, tu eres linda natural", y muchos más.

Por otro lado, recordemos que hace poco Ana del Castillo estalló contra un hombre que, según ella, la manoseó al salir de un concierto.

Algunas horas después, la cantante se pronunció al respecto: "Independientemente como hable, como me vista, como me exprese, todo mundo merece respeto. Ahí me estaba tomando unas foticos con la gente, me sentía bien, andaba con una buena actitud, y sí fue el hombre que me tocó el jopo porque cuando me lo tocó yo le agarré la mano y lo 'zarandié' pa´que sea serio, porque sí, uno sí merece respeto".

