Karol G habló de la operación de senos que se hizo cuando tenía 18 años

La cantante colombiana de reguetón Karol G, no sólo se ha convertido en un símbolo importante de la cultura pop, sino también en una referente para muchas mujeres, que gracias a ella ven mas cercana la posibilidad de lograr sus sueños.

Y es que además de haberse hecho un espacio en una esfera que por mucho tiempo se pensó estaba diseñada para que únicamente brillaran los hombres, la mujer ha desafiado los estándares de belleza establecidos por la sociedad, imponiendo su propio estilo, el cual presume con orgullo.

Sin embargo hace poco en una entrevista que la artista le concedió a la revista Vogue, Karol confesó que hay una parte de su cuerpo, de la cual no se siente tan orgullosa, y no porque no le guste sino porque si tuviera la oportunidad de regresar el tiempo, no se la hubiese modificado.

Se trata de sus senos, los cuales agrandó con implantes mamarios cuando sólo tenía 18 años. Según las declaraciones de la intérprete, haber nacido en Colombia tuvo mucho que ver, pues en el país este tipo de procedimientos son considerados "normales" y por ende están al alcance de todos. Así que si todo el mundo podía tenerlas, ella ¿por qué no?

“Desde pequeñitas todo el mundo lo debía tener, yo durante mucho tiempo no lo quise, pero llegó un punto en el que dije ‘lo debo tener, soy la única que no las tiene’ y me puse, yo tengo aumento desde los 18 años”,

Sin embargo agregó: “Si yo tuviera la forma de pensar que tengo hoy en ese momento no me las hubiera hecho, porque fue un efecto de la sociedad, lo hice porque todo el mundo lo hacía, el entorno alcanza a cambiar su pensamiento”, describió la artista colombiana.

