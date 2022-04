Karol G hace sensual baile y usuarios se fijan en sus timbronas bubis

Karol G es una de las cantantes colombianas más activas en sus redes sociales en las que comparte todo tipo de contenidos con sus millones de fans en todo el mundo.

Hace poco, la intérprete de 'Bichota' publicó en su cuenta personal de Instagram un video que dejó a más de un seguidor 'chorreando babas'.

Publicidad

En la filmación se puede ver que la artista está disfrutando de un día de sol en una piscina, después de haberla dado toda en Coachella, y aprovechó para pensar en lo que ha sido este año y recordó que no ha sacado música nueva, por lo que aprovechó para dar un pequeño adelanto de lo que será su nuevo tema.

Karol G baila al ritmo de 'Provenza' usando un diminuto vestido de baño que deja poco a la imaginación y en un momento se para frente a la cámara y sus botones parados se robaron todas las miradas. Junto a su video, ella escribió: "P R O V E N Z A 🏝🌊☀️ recordé que este año no he sacado música y me animé".

Publicidad

Como era de esperarse, su publicación se viralizó rápidamente y fans de todo el mundo le dejaron todo tipo de comentarios: "Nos damos un rocesito por Provenza ? 😏", "Que jodio palooooooooooooo🔥", "Como le haces para cargar con tanto talento, belleza , éxito y amor de la gente en esos hombros mi amor 😍 eres la mejor sigue rompiendo y ahora se viene otro himno 🔥", "a usted no se le habla, se le reza 😍", y muchos más.