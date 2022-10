Karol G perdió su falda en pleno concierto

La cantante colombiana de reguetón Karol G , se encuentra actualmente de gira en Estados Unidos con su tour "Strip Love", el cual goza de comentarios muy positivos por parte de los fanáticos que han asistido a los shows; pues lo cierto es que todo el despliegue del espectáculo, sumado al derroche de energía de la cantante, los ha logrado dejar gratamente

sorprendidos.

Por este y otros motivos los shows de la cantante han sido foco de noticia, sin embargo en esta última ocasión la artista paisa ha logrado protagonizar los titulares de varios medios de comunicación ya que en pleno concierto se le cayó la falda cuando llevaba a cabo una de sus coreografías. Aunque si bien, esta situación fue completamente inesperada, Karol la enfrentó con mucho profesionalismo pues en ningún momento dejó de bailar y de cantar.

No pasaron muchos minutos, cuando de repente una de las bailarinas de la 'Bichota' apareció en el escenario con su falda, y mientras ella seguía cantando, la mujer se encargó de ponerle de nuevo la falda rápidamente.

En video quedó registrado el momento exacto en el que se presentó el incidente; y en redes sociales deámbulan varios de esos clips que fueron grabados por los asistentes al espectáculo. Como suele suceder en estos casos, las reacciones no se han hecho esperar por parte de los internautas que se han tomado la situación con cierta gracia.

"Pues ella siempre ha bailado en cucos , no hay diferencia", "El profesionalismo de esta mujer me encanta 😍 Es única", "Buen cuerpo si tiene; puede estar tranquila😍😍😍", "Preciosa; con semejante cuerpazo que tiene esa mujer nada le hace falta", "Esta mujer si no cae ella, se le caen sus prendas".

