Aida Victoria, le contestó a un seguidor que la culpó de lavar dinero con la plata que se “había robado de la mamá”.

“Lavando la plata que se robó la mamá”, insinuó el sujeto que posteriormente recibió una peinada de Aída quien no se quedó callada y dijo: “Me estás acusando de un delito delicadísimo. ¿Tienes pruebas para sustentarlo ante un juez? No vale el: ‘Es que yo creo’. Tengo todos los contratos con las marcas en orden y las pruebas de cada peso que me he ganado”.

Hace poco la misma influenciadora comentó que habla seguido con su madre y que ella no tenía nada que ocultar: “Ella entiende que yo lo que más quiero es desvincularme de cualquier problema de su vida”, resaltó en una entrevista a comienzos de mes.

Como era de esperarse la joven influenciadora recibió el respaldo de sus seguidores quienes la defendieron a capa y espada.

Esta es la respuesta que dio la mujer en contra del usuario: