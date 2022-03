La enfermedad de la esposa de Will Smith, el motivo que causó la bofetada a Chris Rock

Jada Pinkett Smith, es la esposa del reconocido actor Will Smith, quien actualmente es blanco de 'amores y odios' por su reacción en la última entrega de los 'Premios Óscar' por defender a la mujer de 51 años con quien lleva casi 3 décadas compartiendo su vida.

Todo comenzó por un comentario desafortunado que el comediante Chris Rock realizó durante su intervención en el evento, en el que hacía referencia de manera burletera a la cabeza totalmente rapada de la mujer. Aunque ella no se mostró muy a gusto, el comediante prosiguió haciendo otro chiste que esta vez sacó de casillas a Will, quien no dudó en levantarse de su puesto e ir caminando hasta donde se encontraba Chris y darle tremenda bofetada.

El hecho dejó boquiabiertos no sólo a quienes estaban presentes en el recinto sino a todos aquellos que estaban disfrutando el evento por televisión, pues la reacción inesperada los dejó muy confundidos, ya que no entendieron por qué se había molestado tanto.

Resulta que Jada, quien actualmente tiene 51 años y también es actriz, lució una hermosa cabellera por muchos años, no obstante actualmente luce su cabeza totalmente rapada, no precisamente por gusto, sino con la intención de visibilizar el problema de alopecia en las mujeres.

Fue en el año 2018 cuando la esposa de Smith reveló que sufría esta enfermedad la cual es la causa más frecuente de calvicie en hombres, pero también en mujeres. En una entrevista la mujer contó que cuando comenzó a perder su cabello, fue un momento aterrador en su vida pues la sociedad suele vendernos la idea que una mujer bella debe tener una hermosa cabellera.

Sin embargo con el pasar del tiempo Pinkett se ha hecho a la idea de que es una mujer hermosa a pesar de que decidió raparse por completo el cabello ante la caída que estaba sufriendo. No obstante, luego de lo sucedido a todos nos quedó claro que el tema sigue siendo delicado para la familia Smith.

Respecto a la alopecia, cabe destacar que los médicos no han encontrado un método que permita combatirla de manera definitiva.

