La extraña enfermedad de Jessica Cediel que conmovió a sus seguidores

La famosa modelo colombiana Jessica Cediel ha destacado varios años dentro de la farándula nacional por su despampanante belleza y su relación con el cantante Pipe Bueno, actualmente cuenta con más de 9 millones de seguidores en su página oficial de Instagram, donde comparte su vida privada como su enfermedad, además está siendo tendencia, ya que comentó que abrirá su cuenta oficial de TikTok.

Aunque la famosa se encuentra dentro de sus 40 años, publica fotos y videos bastante candentes donde recibe millones de comentarios de todo tipo; por lo que recientemente le dijeron que su piel estaba bastante manchada y debía tener ciertos cuidados para ello, ya que no le favorecía. Sin embargo, la modelo aprovechó la oportunidad del comentario para hacer pública su enfermedad.

Según indicó, tenía manchas en su rostro a causa de 'Melasma', una afectación en su piel que le deja varias manchas de color café en su rostro, los cuales pueden aparecer en cualquier momento y además son dependientes de su exposición al sol e incluso de su momento hormonal.

También afirmó que muchas veces suele taparlas con maquillaje para lucir su piel un poco diferente, sin embargo, había tomado la decisión de no hacerlo siempre, ya que su piel tenía que tomar un descanso, por tal razón muchas veces no se le notaban, o por lo menos no tanto como cuando decidía tener su rostro al natural. Después de esto decidió compartir un mensaje dirigido hacia todas las mujeres:

"Así me muestro y me encanta ser abierta con el tema porque del otro lado del teléfono he leído miles de casos de mujeres que les pasa igual, y se sienten mal", por lo que al compartir su enfermedad trata de normalizarlo y brinda un mensaje de aceptación. También comentó que cuando toma el sol sus manchas son más evidentes.

