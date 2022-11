La Gorda Fabiola dio contundente respuesta a mujer que habló mal de su hijo gay

La Gorda Fabiola es una de las comediantes más reconocidas que hay a nivel nacional y quien se ha sabido ganar el cariño de sus millones de seguidores por medio de las redes sociales.

Hace varios meses la Gorda Fabiola y su esposo Nelson Polanía recibieron la noticia de que su hijo Nelson Polanía Jr. es Gay y desde ese mismo instante lo apoyaron en su decisión, aunque no fue nada fácil.

Para nadie es un secreto que una mamá hace todo por sus hijos, por ese motivo hace poco la comediante decidió poner en su sitio a una mujer en Twitter que habló mal de la orientación sexual del joven.

En la red social, la usuaria escribió: "Ahora esperar que publiquen que la niña con bigote jajaja Polilla también la va a entregar al altar".

Ante este comentario, Nelson Polanía Jr. escribió que habló con su mamá y entre ambos decidieron responderle.

La Gorda Fabiola escribió: "Adivino sarcasmo en tu comentario. Sí, tengo un hijo Gay y le he pedido que me permita seguir a su lado acompañándola en ese mundo desconocido para nosotros. Si tú supieras el proceso y las lágrimas que derramamos, no te burlarías así. Además de expresarte así, también desconoces el respeto. Y sí... en mis oraciones pido un buen hombre para mi hijo. De no haber sido marica y una pareja fuera tan tóxica como tú, creo que eso si no lo aceptaría. Dios llene tu corazón de amor".

Luego, en otro tuit, el joven dio su punto de vista: "Si la vida me lo permite, mis papás estarán presentes en ese momento tan sublime. Entiendo que tu comprensión no te permita asimilar el mundo tan diverso de hoy y utilices la burla y el irrespeto como mecanismos para sentirte validada. Pero una cosa es cierta y es que tengo una familia que me abraza como soy, que me dio una educación para poder aprender una cosa que probablemente te faltó: a respetar. Espero con mis palabras entiendas eso y lo puedas aplicar en tu día a día. Un abrazo".

Mi mamá publicó un hermoso video del matrimonio de mi hermano y recibió este comentario tan fuera de lugar. En vez de dejarlo pasar, ella y yo decidimos responderle para que aprendiera y reflexionara sobre sus palabras. pic.twitter.com/lFc4tZ6lFU — Nelson D. Polanía (@nelsondpolania) November 10, 2022

