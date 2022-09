La hija de Katy Perry y Orlando Bloom ya tiene dos años, y luce adorable

Katy Perry es una hermosa cantante, compositora, actriz, empresaria y modelo estadounidense más exitosas de la esfera del entretenimiento internacional. En el año 2016, se dio a conocer que se encontraba escribiendo una historia de amor junto al talentoso actor británico Orlando Bloom, la cual empezó a escribirse en una entrega de los premios 'Globos de Oro' cuando el actor de la película 'Piratas del Caribe' robó unas hamburguesas que estaban en la mesa que le habían asignado a la cantante.

4 años después ese amorío, el cual empezó a ser admirado por cientos de personas, dio su fruto y en el 2020 la intérprete de canciones como "The one that got away" y "Last Friday Night", dio a luz a una pequeña niña la cual bautizaron como 'Daisy Dove', la cual en las últimas semanas se ha robado toda la atención de los medios internacionales pues ya cumplió 2 años y luce sencillamente adorable.

La pequeña ha generado revuelo porque si bien, desde su nacimiento, los artistas la han mantenido alejada de los medios y en general de la exposición pública, así que verla resulta toda una novedad.

Hace unas semanas la 'Familia Bloom Perry' fue captada compartiendo en un parque, donde un paparazzi los fotografió y dio a conocer por primera vez el rostro de la pequeña.

Muchos seguidores de la pareja, aseguran que la niña de ojos claros y cabello rubio rizado, heredó la belleza de Katy, quien en esa ocasión lucía muy relajada usando un conjunto deportivo, con gorra negra y cero maquillaje.

Así luce la pequeña hija de Katy Perry y Orlando Bloom pic.twitter.com/is98A7lsXj — ShowMundial (@ShowmundialShow) September 1, 2022

Katy Perry junto a su pequeña hija, Daisy pic.twitter.com/l8w7JD7EKz — ShowMundial (@ShowmundialShow) September 1, 2022

