La Liendra causa indignación por 'burla' hacia las mujeres de Qatar

Varias celebridades colombianas han logrado ir al Mundial Qatar y uno de ellos es el influencer Mauricio Goméz, más conocido como La Liendra, quien por medio de sus redes sociales ha compartido varias fotos y videos de su experiencia en este país árabe.

Sin embargo, uno de sus últimos videos en la red de Instagram, no fue muy bien recibido por sus seguidores, pues al parecer, se estaba burlando de la vestimenta que deben usar las mujeres en Qatar.

Todo comenzó cuando La Liendra estaba junto a su amigo de viaje, DaniBet, preguntándole a una local por una burka, la cual es la tela que usan ellas para taparse el rostro y parte del cuerpo.

El joven le preguntó a la mujer: "No tiene unas que tapen todo el rostro, esa está muy descubierta, esa es la que tapa todo el rostro, claro para que vea, yo quiero salir con mi novia así, que no me la pueda mirar nadie".

Luego, comenzó a mirar a las mujeres que pasaban por allí y señaló a una de ellas a la que se le vía los pies y dijo: "No y eso que esa está muy descubierta porque le estoy viendo los dedos de los pies no señora, mostrona".

Como era de esperarse, esta publicación casó un gran revuelo entre los internautas y demás influencer, como por ejemplo, Nicolás Arrieta, quien no se quedó callado y dijo: "Lo que para él es un chiste, diciendo que su novia debería estar tapada de pies a cabeza con una burka para que nadie se la mire, para las mujeres en Irán esto es un método de represión contra el cual pelean. Obviando lo anterior, habría que preguntarle por qué no se lo pone él ¡Que La Liendra se tape la cara y la boca de una vez! ¡Que deje de hablar tantas guevona#$%! ¡Gracias!".

