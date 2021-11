La Liendra causó polémica en redes sociales con su nueva empresa

La Liendra ha generado todo tipo de reacciones en los últimos días debido a que junto a su hermano crearon una empresa pero las razones causaron polémica.

El influencer contó por medio de sus historias de Instagram que cuando era chico le gustaba jugar PlayStation en una tienda de su barrio. Un día estaba allí y de repente se le cayó el control y el dueño dijo que le tenía que pagar 1.000 por el daño.

La Liendra en ese momento no tenía el dinero para pagar y el dueño decidió no volver a dejarlo entrar a jugar al local.

Pasado un buen tiempo el influencer pensó que el dueño lo iba a dejar ingresar pero no fue así ya que le prohibió de nuevo la entrada. “Por ahí hace tres meses volví y le dije que, si me dejaba entrar y me dijo que no, que no le interesaba que yo tuviera fama, que yo ahí no entraba”, dijo el creador de contenido.

Allí es cuando nació la idea de La Liendra de montar un negocio igual en la misma cuadra para hacerle competencia a la persona que lo "humilló" en su infancia.

El novio de Dani Duke recordó que su hermano siempre había querido tener un local de ese estilo, es por eso que le prestó el dinero para que lo montara y justo da la casualidad que el hermano encontró una casa para el negocio en la misma cuadra del señor con quien La Liendra había tenido algunos inconvenientes en el pasado.

En su Instagram el influencer mostró el momento en el que pasa frente al negocio del señor y le grita “Si pilló que le monté la competencia por no dejarme entrar, ahí está y de aquí a ocho días monto otros ocho”.

A muchos usuarios en las redes sociales no les gustó la actitud de La Liendra ni el motivo por el cual le prestó el dinero a su hermano.