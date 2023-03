'La liendra' cumplió el sueño de conocer a Cristiano Ronaldo pero se llevó una gran decepción

El creador de contenido Mauricio Gómez más conocido como 'La liendra', ha sido fuente de críticas luego de sus numerosas polémicas, entre ellos su video íntimo en compañía de su actual pareja Dani Duke, el cual ocasionó grandes burlas por el tamaño de su miembro viril, sin embargo, dentro de sus redes sociales ha compartido su reciente viaje a Dubai en compañía de otros influencers que comentaron que todo su viaje fue patrocinado por otro sujeto.

En medio de lo que el instagramer compartió durante un largo tiempo de su vida, fue su apoyo hacia la estrella futbolística Cristiano Ronaldo , ha coleccionado sus camisetas alusivas a diferentes equipos de los que hizo parte y mostraba como no se perdía un solo partido del 'Bicho'; así mismo comentó que su gran sueño ha sido conocerlo algún día, y aunque no sabía si iba a ser posible no dejaba de imaginar.

Sin embargo, el día llegó pues aprovechó su visita a Arabia Saudita para conocer a su ídolo en medio de un partido de futbol, pero en la ocasión no todo salió a la perfección, aunque aún no ha publicado como planeó el encuentro con el futbolista, aseguró que había comprado la camiseta del equipo 'Al-Nassr F. C.', con el objetivo de que Cristiano pusiera un simple autógrafo en su camiseta, pero aparentemente la estrella no tuvo mucho tiempo para concederle su sueño.

A pesar de la situación, La liendra decidió compartir el video en el que saludaba a 'CR7' sin saber como actuar por la emoción que estaba viviendo en su cuenta oficial de Instagram la cual actualmente cuenta con más de 6 millones de seguidores con el mensaje, "Nunca perdí la fe sabia que iba a pasar pero aún no era el momento, volví a intentarlo confié fui y se dio".

Finalmente, comentó que guardará la camiseta que utilizó para conocerlo, aunque no tuviera su autógrafo en un recuadro y lo acompañará la pulsera de entrada que le pusieron en la entrada del partido futbolístico donde fue partícipe 'el bicho'.

