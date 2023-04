La Liendra volvió a la polémica luego de sus declaraciones por disturbios en el Atanasio Girardot

En medio del marco por uno de los clásicos más importantes del futbol colombiano, entre el Atlético Nacional y el América de Cali , el creador de contenido 'La Liendra' , fue invitado por parte de Win Sport, para los canales digitales previo a la fiesta del futbol en el Atanasio Girardot.

Lastimosamente, el plan no salió como esperaban luego de que la barra más grande del conjunto antioqueño, denominada 'Los del Sur', protagonizaran actos de vandalismo y violencia en el estadio, causando un enfrentamiento entre barristas y efectivos de la Policía tanto dentro como fuera del terreno de juego, creando conmoción y momentos de angustia, razón por la que el partido se suspendió.

Carlos Mauricio Osorio, más conocido como 'La liendra' llego al estadio como toda una estrella de la farándula, en compañía de su novia, la también creadora de contenido, Daniela Duque, en medio de elogios y personas que le pedían fotos a diestra y siniestra. En el momento en que empezaron los disturbios tuvo que moverse en compañía de los periodistas que le habían invitado, llegando a la zona de prensa.

Desde ese lugar alejado de la violencia, Osorio comenzó a filmar los desmanes entre barristas y fuerza pública, informando lo que sucedía a sus seguidores: “Uy, se calentó la vuelta, horrible, y ni siquiera ha empezado el partido…. Estoy sorprendido”, mientras molestaba a su novia, la cual estaba asustada por los violentos actos de los inadaptados.

Incluso Dani Duke le pedía que no la grabara para no preocupar a su familia, dejando claro que el creador de contenido no le estaba dando la importancia necesaria a lo ocurrido: “No me grabes que, de verdad, tengo miedo. Mi mamá va a ver tus historias y se va a paniquear”, menciono la creadora de contenido antes de agacharse al escuchar una bomba lanzada por la Policía antimotines.

Finalmente, lanzó otras declaraciones que son polémica, pues para mucho no es acorde con los actos de violencia ocurrido en Medellín: “La novia está ahí, llorando, que no la vuelva a traer acá. La próxima la meto allá, con ‘Los del sur’… A la próxima nos vamos a ‘Los del sur’… La barra es bien, si la barra está así, es por algo… La próxima nos vamos a ‘Los del Sur’, la meto para que le pongan una ‘papa-bomba’ a un lado”.

