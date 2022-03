La salud de 'La Segura' vuelve a flaquear y no precisamente por los biopolímeros

A la creadora de contenido Natalia Segura, más conocida en el mundo digital como ' La Segura ', su salud no le ha jugado buenas pasadas en lo que va del año. Como es de conocimiento de todos, la mujer tuvo que enfrentarse a una serie de procedimientos para finalmente extraerle los biopolímeros que hace unos años se había inyectado en sus glúteos con el fin de aumentar su tamaño y así lograr tener un cuerpo más armonioso según ella.

Sin embargo, ahora lo que la aqueja no es su trasero sino un parche que debía usar para reducir la serie de dolores crónicos que viene padeciendo.

“¿Recuerdan el parche que les hablé que me lo habían enviado para el dolor crónico que me sirvió en ese día? Casi me mata, me dieron todos los síntomas adversos, todas las malas reacciones que puede tener un medicamento”, contó la influencer a través de una historia que publicó en su cuenta oficial de Instagram.

Natalia contó que hace unos días venía sintiendo como cierta pesadez en su cuerpo, a tal punto que un día sintió sus piernas tan pesadas que ya no podía ir sola al baño. Sin embargo fue sólo hasta que vio que el aspecto de sus pies era anormal que la mujer decidió ir a la clínica de urgencias para descifrar qué era lo que le estaba sucediendo.

“Tengo un pie más hinchado que el otro, morado, por eso tomé la decisión de venir a la clínica. Me van a hacer una ecografía en las piernas para ver si todo está bien, también en los riñones por tanto medicamento que he tomado”, le contó la creadora de contenido a sus seguidores.

Finalmente, lograron dictaminar que debido a los diferentes componentes del parche, Natalia había sufrido una intoxicación que le estaba generando muchos síntomas adversos.

