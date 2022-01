La Segura reapareció para contar cómo va su recuperación después de la extracción de biopolímeros

La creadora de contenidos La Segura se debió someterse hace algunos días a una operación para extraer los biopolímeros que tenía en sus glúteos desde hace algunos años.

La influencer siempre mantuvo al tanto a sus seguidores de los fuertes dolores que la aquejaban y que en varias oportunidades no la dejaban caminar.

Después de la intervención quirúrgica, la mamá de La Segura, Alexandra Mena, por medio de las redes sociales dio a conocer el estado de salud de su hija.

Mena agradeció a todos los seguidores de La Segura por esta pendiente de ella y dijo que la cirugía salió muy bien y que esperan que la recuperación sea rápida y no muy dolorosa.

Así mismo, La Segura en otro video habló sobre su salud y dijo: "Perdónenme la facha, la cara, estoy demasiado hinchada por la posición Ustedes ya saben que me sometí al procedimiento de retiro de biopolímeros, han estado super pendiente de mi, gracias por todos los mensajes amigos."

Continuó diciendo: "No he cogido el celular, no me había reportado porque esta es una cirugía bastante compleja y bastante dura... Hoy me siento un poquito mejor, muchas gracias por estar pendientes de mi...".

Recordemos que el pasado 16 de enero, la creadora de contenidos había publicado en su cuenta personal de Instagram un video y en medio de lágrimas le dijo a sus seguidores que se iba a retirar por un tiempo de las redes sociales para poder enfocarse en su salud.

En este video miles de sus fans le mandaron muchos mensajes de fe y esperanza para poder superar la situación que estaba pasando, uno de los comentarios fue de la actriz Lina Tejeiro , quien también hace algunos meses se sometió a la cirugía de extracción de biopolímeros y hoy día se encuentra muy bien de salud, allí ella le dijo: "Nata te mando un abrazo gigante. Todo va a estar bien, eres muy fuerte."