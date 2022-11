La Segura se sinceró y reveló por qué no sube videos con Dani Duke y La Liendra

La creadora de contenido Natalia Segura, más conocida en la esfera digital como 'La Segura', realizó hace poco en su cuenta de Instagram la clásica dinámica de la caja de preguntas. Ahí respondió varios cuestionamientos que le hicieron sus seguidores, sin embargo el que más le llamó la atención fue el que le hicieron varias veces a cerca del por qué ya no había vuelto a publicar videos, ni nada en lo que apareciera el influencer Mauricio Gómez, también conocido como 'La Liendra' y su novia la empresaria Dani Duke.

“Amigos, tengo mil preguntas de esto, y yo no estoy enojada ni con ‘Lali’ (refiriéndose a Mauricio) ni con Daniela. Tampoco ellos conmigo”, indicó.

Así mismo en esa misma historia agregó: “De hecho, Daniela y Lali me visitaron hace por ahí 15 días, y Daniela vino a visitarme hace dos días. Lo que pasa es que muchas veces no publicamos nada, yo siento que porque somos demasiado amigos, entonces como que ni nos importa. Cuando lo hacemos, lo hacemos porque nos nace, pero, por ejemplo, el día que vino Dani a visitarme, pues nos la pasamos hablando, chismoseando, chupando galón de absolutamente todo porque hacía rato no nos veíamos”.

La segura también contó que actualmente ella y sus amigos se encuentran muy enfocados trabajando arduamente, por lo tanto ese también podría ser un motivo por el que no realizan constantemente apariciones juntos en las redes sociales.

“Todos estamos trabajando demasiado, se los juro que cuando yo estoy acá en Medellín, ni salgo de mi casa a comerme un helado. Se los juro. Yo trabajo todo el día, desde temprano hasta tardísimo (...) cada persona está en sus cosas, trabajando, cumpliendo sus sueños”.

