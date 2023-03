Laura Bozzo señaló a Clara Chía de 'roba maridos' ¡Sin compasión!

La palabra 'tranquilidad' parece huirle a la relacionista pública española, Clara Chía, quien desde hace un tiempo protagoniza toda clase de titulares en diferentes medios de comunicación internacionales, tras conocerse que el exfutbolista Gerard Piqué le habría sido infiel a la cantante colombiana Shakira, con ella.

Desde entonces, y desde que Shakira comunicó oficialmente que se había separado de Piqué, la mujer de 24 años ha tenido que enfrentarse a toda clase de juzgamientos. Y es que 'el engaño' de Piqué parece no haber herido simplemente a la barranquillera, con quien tuvo dos hijos, sino también a las personas que quieren y admiran a la cantante.

Para la muestra, un botón, está la reconocida y polémica conductora de televisión peruana, Laura Bozzo , más conocida como 'La señorita Laura', quien no ha desaprovechado ninguna oportunidad para 'cantarle la tabla' a Clara Chía.

Publicidad

Lo más reciente, hace referencia a una publicación que realizó la revista 'People en español', que exponía la llamativa figura de Chía. A lo que Bozzo, reaccionó sin compasión y 'sin pelos en la lengua' tachándola de "Roba Maridos".

"De qué vale tener un cuerpo espectacular si no tienes neuronas y eres una roba maridos ?? Este tipo de mujeres a mi me causan asco, ella siempre supo que estaba destruyendo un hogar y tuvo la falta de dignidad de meterse a la casa de la esposa. La belleza está en el alma y en los valores que ella no tiene" manifestó la peruana, que en diferentes ocasiones ha arremetido contra Chía.

Publicidad



Así mismo algunos internautas también han expresado sus sentimientos hacía la nueva pareja de Piqué.

"De que le sirve ese figura si no puede conseguir un hombre soltero y no destruir hogares", "Seguro le pasará igual; no hagas lo que no te gusta que te hicieran", "Ya la desaliñada va a empezar a sacar las garras ya tienes los $$$ de Piqué".

Captura de pantalla: Instagram Revista People en español

Publicidad

No te pierdas: