Lina Tejeiro habría revelado la razón por la que su relación con Juan Duque terminó

La bellísima actriz llanera Lina Tejeiro y su exnovio el cantantante y creador de contenido paisa Juan Duque siguen siendo foco de noticia y tema de conversación en las redes sociales , por su inesperada ruptura.

Si bien, el motivo por el que decidieron ponerle punto final a su amorío sigue siendo un completo misterio sin embargo, varias hipótesis apuntan que muy posiblemente Juan Duque le habría sido infiel, o habría sido 'pillado' escribiéndole y dando 'likes' a 'diestra y siniestra' a otras mujeres, cosa que al parecer le molestó a Tejeiro.

No obstante, vale la pena señalar que en el video en el que Juan Duque confirmó que ya no estaba con Lina, el aclaró que no había sido por infidelidad . Ante el hecho, Lina se había mantenido en silencio, hasta hace unos días que la actriz escribió en su cuenta de Twitter "Lo que se permite, se repite". Una frase que muchos internautas han relacionado con la situación que está atravesando Lina actualmente, y que ha generado que sus seguidores tomen partido.

Por una lado se ubican los que manifiestan que Duque merece una oportunidad, mientras otros celebran su supuesta decisión, ya que consideran que Juan Duque sólo se acercó a ella para ganar fama y así, poder impulsar su carrera musical.

"Me encanta q te liberes de ese niño q solo busco fama a costa de tu sinceridad", "Linita dale una oportunidad el te quiere y está despechado. Tu no eres así las personas se les da otra oportunidad en la vida .te entiendo como mujer da rabia pero hay gente envidiosa y destruyen las relaciones".

Lo que se permite, se repite. — LINA TEJEIRO (@Lina_Tejeiro) October 24, 2022

