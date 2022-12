Lina Tejeiro responde a quienes preguntan por qué su novio no publica fotos con ella

Lina Tejeiro ha sido muy comentada en redes sociales por estos días debido a unas fotografías que publicó junto a su novio Norman Campuozzo.

Aunque Lina ha publicado algunas fotos, su novio no tiene ninguna a su lado. Esto despertó la curiosidad de algunos usuarios en redes sociales y algunos comentarios ofensivos. Muchos le preguntaron: "¿por qué tu novio no publica fotos contigo?".

Lina decidió escribir un mensaje general para acallar los rumores.

"No todos demostramos el amor en público, son temas de personalidad y tampoco alimento un amor basado en redes sociales. Yo lo hago porque así es mi personalidad y me encanta publicar varias cosas de mi vida, a mí me basta con su manera de tratarme y como me hace sentir, con lo que me demuestra en privado. No necesito de una foto para sentirme valorada", escribió Lina en un comentario.

