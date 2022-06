Lina Tejeiro se disfraza y sale a las calles a preguntar qué opinan de ella; se lleva sorpresas

La actriz Lina Tejeiro realizó un experimento en las calles de Bogotá disfrazada de reportera, buscando diferentes opiniones de personas sobre qué opinaban de ella y en su recorrido se encontró con varias sorpresas.

Recordemos que hace poco la joven influencer volvió a retomar su canal de YouTube grabando contenidos divertidos, por ese motivo Lina quiso realizar esta actividad, la cual le gustó bastante, pues tuvo algunas charlas más cercanas con sus seguidores.

Para realizar este video Lina Tejeiro se puso una peluca negra, gafas, ropa llamativa y en algunas oportunidades tapabocas.

Antes de ir a las calles, la famosa actriz dijo frente a la cámara: "Hoy voy a poner a prueba mi paciencia. Me voy a ir medio camuflada a una zona bastante concurrida de Bogotá para preguntarle a las personas qué piensan sobre mí. Estoy muy nerviosa porque a mí me reconocen muy fácil por la voz, por los ojos, por un montón de ademanes y, además, mucha gente ya conoce mi ropa".

Una vez en la zona T, en el norte de Bogotá, la joven comenzó a preguntarle a la gente si conocían a Lina Tejeiro; sin embargo, muchos la reconocieron a primera vista, por lo que ella optó por ponerse un tapabocas y así logró disimular un poco quien era.

Entre las respuestas que encontró en la calle, varias personas aseguraron que la admiran, que es una mujer hermosa y que les encanta el contenido en sus redes sociales, sin embargo, algunos opinaron que el contenido de ella era algo superficial.

Al final de la grabación, Lina dijo que le encantó el experimento y valoró lo que la gente opinaba de ella: "Creo que hemos terminado este maravilloso experimento. Me ha gustado mucho y el punto a favor fue haberme puesto tapabocas para que me reconocieran menos y esconder el boom para que no nos vieran como una producción tan grande. Siento que me fue muy bien y me gustó mucho escuchar lo que las personas piensan de mí. También me gustó saber qué esperan ver en mi contenido, pero lo más lindo fue la reacción de la gente y el amor que recibo de ellos cuando se dan cuenta que soy yo".