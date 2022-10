Lina Tejeiro habría confirmado la ruptura con Juan Duque

Con el paso de las horas comenzó a tomar mayor fuerza el rumor de que Lina Tejeiro y Juan Duque habían terminado con su relación amorosa.

Recordemos que hace poco el artista paisa brindó una entrevista para un programa nacional y allí aseguró no estar pasando por un buen momento en la relación.

"La situación no es la mejor. Si se confirma o no que terminamos, ya lo veremos. Por el momento, las cosas no son las mejores. Ella está en su vida, su rodaje y yo también. A mí no me afecta. A ella, sí. Con las relaciones a distancia no la va tan bien y por eso es que pasa lo que pasa. Miraremos cómo avanza todo", fue lo que dijo Juan Duque.

Ahora, Lina Tejeiro es la que dio de qué hablar pues recientemente en su cuenta oficial de Twitter publicó una frase que estaría relacionada con su situación amorosa actual.

Allí la actriz escribió: "¿Viste?, quien juega tiene que saber perder".

Así mismo, la cuenta de Instagram Rechismes, compartió una foto en la que muestran que la actriz y el cantante se dejaron de seguir en sus cuentas.

De esta manera los artistas estarían confirmando que el amor se marchitó y al parecer la distancia no les funcionó.

Al respecto cientos de internautas han hablado y hasta aseguraron que la posible ruptura podría ser por el exnovio de Lina Tejeiro, Andy Rivera, a quien se le ha visto bastante afectado en el último tiempo debido a la tusa que tiene por la actriz.

"Ganó Andy como siempre ojalá la valore esta vez", "Durán más mis pollitos de colores", "Lina siguiendo el mismo patrón de siempre", "Lina, necesitas ayuda, la misma q necesita Andy 🙊", "Buenoooo, entonces ahora dejaré de seguir al mancito ese 😅", "Nueva canción de Andy: "regresaste a mí" 😂", son algunas de las opiniones de los internautas.

