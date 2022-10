Lincoln Palomeque responde rumores de posible acercamiento a mamá de James Rodríguez

Desde hace algunos días se comenzó a decir que la mamá de James Rodríguez, María del Pilar Rubio, habría despertado sentimientos en el actor Lincoln Palomeque, expareja sentimental de la presentadora Carolina Cruz.

Todo comenzó cuando la mujer publicó una foto en su cuenta personal de Instagram y él le dio me gusta.

A raíz de tantas habladurías, Lincoln Palomeque decidió hablar al respecto y terminar con los chismes pues él asegura que todo es un mal entendido.

Por medio de una publicación en su Instagram, el actor dijo con un tono algo enojado: "Las bobadas que hay que leer en redes, ahora dar ‘like’ a una foto es que uno está saliendo con alguien".

Siguió diciendo: "Dejen de afirmar cosas que no son, ni siquiera por mi, es por respeto a la otra gente de la que hablan. Gracias".

De esta manera Lincoln Palomeque confirmó que con la señora María del Pilar Rubio no está pasando nada.

Por su parte, Carolina Cruz si ha sido bastante abierta con el tema sentimental y hace poco aseguró que le encantaría volver a enamorarse.

"Me encantaría, no hay nada más delicioso que esos nerviecitos, esas ganas de ver a la persona, ese sube y baja, esas maripositas en el estómago, como ese vacío, es una delicia, pero llegará en su momento", dijo en un principio Carolina Cruz.

Algunos segundos más adelante, la presentadora contó cómo se siente estando soltera: "Ahora de soltera me siento muy feliz, exageradamente feliz, pero eso no significa que cuando estaba en una relación me sentía mal o agobiada, estaba feliz de una manera y ahora estoy feliz de otra".

La también empresaria aprovechó para aclarar algunas dudas que tienen sus seguidores sobre su relación actual con Lincoln Palomeque: "Siempre tuve una relación muy tranquila con Lincoln y ahora que somos papás y que no estamos juntos como pareja, pero sí como padres, seguimos teniendo una muy buena relación igual de tranquila".

