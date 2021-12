¡Llegó Papá Noel! Yeferson Cossio dio regalos a niños de bajos recursos

Yeferson Cossio es uno de los influencer más reconocidos en el país y siempre da de que hablar por cada una de sus publicaciones en las redes sociales .

Hace poco el influencer enterneció a sus seguidores al compartir un video en el que se disfrazó de Papá Noel y le dio regalos a los niños más necesitados.

Según lo que contó Yeferson Cossio, antes de ir a comprar los regalos, habló con la mamá de cada uno de los pequeños y les preguntó que regalo le estaban pidiendo los pequeños a Papá Noel.

De esta manera el influencer no escatimó en gastos y le compro a cada niño lo que más querían.

En total fueron 50 niños a quienes Yeferson Cossio hizo feliz con un regalo.

En su cuenta personal de Instagram el instagramer compartió un video en el que se ven algunos momentos emotivos de esta entrega de regalos.

Los comentarios no se hicieron esperar y aplaudieron el gran gesto que tuvo el influencer con los más necesitados.

"Papasito Noel❤️ te amamos mk", "Yeferson, no te merecemos", "Yo no estoy llorando 😢 tu está llorando", "Dirán lo que sea de este man, pero es el único que mete el jopo a la misma altura del pueblo y la gente pobre y necesitada de Colombia, mis respetos pana Yefe... Ojalá me saludes bro", "No es el hecho de que fue a repartir regalos, se tomó el tiempo de conseguir el regalo que cds niño queria … si todos actuáramos con tanta humanidad y empatía el mundo sería mejor", "Oiga viejo usted tiene la costumbre de hacer que uno se le aguen los ojos con estos vídeos, personas como tú le alegran el rato a cualquiera, gracias por ser como eres la buena hermano", son algunos de los mensajes que tiene en su publicación.