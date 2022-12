Llorando, Lina Tejeiro se desahogó y contó todo sobre Andy Rivera

Cansada de los comentarios y preguntas en redes sociales, Lina Tejeiro hizo un live en Instagram para aclarar todo lo sucedido en su vida sentimental.

La bella actriz se mostró muy triste cuando le preguntaron si había alguna posibilidad de que volviera a estar con Andy Rivera.

“La gente es muy cruel y hace comentarios muy hirientes y uno se cansa de las especulaciones”, comenzó Lina a responder.

Lina aseguró que terminó con Andy porque él omitió información acerca de con quien estaba en un viaje y se dejaron de hablar. Meses después conoció a Norman Capuozzo y comenzaron una relación.



“¿Qué pasó? Me deslumbró su caballerosidad, su atención. Era un man demasiado detallista. Se intentaron las cosas…cuando empezamos a convivir aparecieron las diferencias y él no estaba de acuerdo con cosas de mi trabajo como escenas de besos, fotos, etc. Iba a ser muy difícil nuestra relación en cuanto a mi trabajo”, señaló Lina.

SIn embargo, cuando esta relación se acabó confesó que “no había sanado cosas de su relación con Andy” y ella misma lo llamó.

Aunque hubo un intento para retomar su relación, y hasta fueron vistos juntos en Cancún, su relación no pudo retornar porque se había afectado su privacidad por los comentarios de la gente alrededor y en redes sociales que dañaron cualquier posibilidad.

“Es muy difícil sanar cuando todos los días te recuerdan el daño que te hicieron y te dicen cosas para que no perdones a esa persona. Dijimos que era mejor no seguirlo intentando”, señaló Lina.

La actriz también habló de su relación con la mamá de Andy Rivera y respondió otras preguntas sobre su vida.

Mira el video completo

