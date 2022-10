"Lo que se ve no se pregunta": Daniella Álvarez y Daniel Arenas estarían esperando su primer bebé

Daniella Álvarez y Daniela Arenas estarían esperando su primer hijo, así lo confirmarían dos fotografías compartidas en redes sociales por la pareja, en las que se le logra ver la pancita de la presentadora.

Aunque el rumor empezó a rondar hace ya varías semanas, en las últimas horas se compartieron las imágenes que, para los fanáticos de la pareja, sería la prueba reina de que viene un bebé en camino.

Así mismo, últimamente Daniella se ha dejado ver usando ropa holgada, mientras que en sus historias de Instagram prefiere no enfocar su abdomen.

Las nuevas fotografías dejan ver al actor emocionado, pues toca con ternura la pancita de la presentadora. Aunque la información no ha sido desmentida ni confirmada por los famosos, usuarios en redes están seguros del embarazo.

"Lo que se ve, no se pregunta", “No está embarazada… Está EMBARAZADISIMAAA”, “Ya va a nacer, la importancia de no publicar todo en redes sociales”, “¿Qué más pruebas necesitan? ¿Tomarle la foto a la criatura saliendo o cómo?”, "no ven pues la panzota", "qué mas pruebas quieren", son algunos de los comentarios de la publicación replicada por @rechismes.

Vale la pena mencionar que actualmente la pareja se encuentra en México, país en el que Arenas forjó su éxito como actor y Daniela decidió abrir una nueva tienda.

Además del embarazo, se rumora que la pareja estaría próxima a contraer matrimonio, pues la presentadora se dejó ver luciendo un hermoso anillo de diamantes, que sería de compromiso; sin embargo y aunque no dudan en demostrar su amor, han sido bastante herméticos en algunos detallitos personales.