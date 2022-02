Los curiosos bóxer que Rosalía le regaló a su novio Alejandro Rauw

Si este 14 de febrero, que se celebró San Valentín , hubiesen hecho una competencia de 'Regalos originales' es muy probable que el primer puesto se lo hubiese llevado 'La Rosalía '.

Si bien, la cantante española desde que empezó su carrera musical, se ha caracterizado por ponerle su sello personal a todo lo que hace; los regalos a su novio Alejandro Rauw , con quien ya tiene una relación bien consolidada, no podían ser la excepción.

Publicidad

Te puede interesar

Y es que para San Valentín ella quería sorprenderlo y regalarle algo íntimo, sencillamente inolvidable, algo con que el reguetonero pudiese recordarla siempre. Y eso no podía ser una canción escrita a puño y letra por la artista, o una joya, o una experiencia atrevida como tal vez lanzarse de un paracaídas. ¡No!, nada de eso.

Publicidad

Para esta celebración la Rosalía decidió regalarle unos bóxeres blancos a su Valentín. Pero ¡pilas!, que no se trata de cualquier bóxer, estos para no perder la costumbre de imprimirle su marca personal a todo, son unos marca Calvin Klein que tienen estampada una graciosa foto de la cara de la bellísima artista.

El curioso regalo se dio a conocer a través de una cuenta alterna de la cantante que aparece en Instagram como @holamotomami. La publicación viene acompañada de un mensaje que dice "si esto no es amor, que baje Dios y lo vea". Rauw Alejandro al parecer quedó matado con el detalle, y le hizo una gran dedicatoria a su novia.

Publicidad

"No saben lo mucho que me hace reír esta mujer, siempre encuentra la forma de sacarme una sonrisa sin importar el día que esté teniendo. La persona más extraordinaria que he conocido. La mejor compañera que la vida me ha podido regalar" apuntó el cantante, quién además agregó: "Con ella quiero aprender y seguir creciendo hasta que sea un viejito con 105 años. Ojalá estar a su lado a esa edad, meciéndonos en la silla al frente de casa, hablando de todo lo que vivimos y de todo lo que logramos".

Publicidad

Así que si el objetivo del regalo era sorprenderlo y matarlo de amor, después de tremendo mensaje, no cabe duda que la Rosalía lo ha logrado.