Lucumí, cacheteado en 50 años de Sábados Felices por comentario a 'La gorda' Fabiola

La noche del sábado 27 de agosto se llevó a cabo la celebración de los 50 años del programa Sábados Felices a la que asistieron varios humoristas y celebridades del Canal Caracol.

Uno de los que hizo presencia fue el comediante Lucumí, quién recibió el premio a 'mejor caminado de águila sobre tejado caliente' de las manos de la presentadora María Lucía Fernández.

La periodista dijo en un principio: "El siguiente reconocimiento es para un integrante del elenco que muy seguramente después de recibido va a decir 'este premiecito me despelucó'", en ese momento los presentes aplaudieron y recibieron en es escenario a Lucumí.

Con su característico humor el comediante agradeció, pero en un momento decidió hacer un comentario dirigido a 'La Gorda Fabiola'.

Lucumí dijo: "No lo puedo creer... Agradezco a la gordita Fabiola, cuando yo llegué acá al elenco ella me dio la bienvenida y me dijo '¿usted cree que yo soy muy gorda?' y yo le dije, '¿si le digo la verdad no me aplasta?'".

En ese momento, el esposo de La Gorda Fabiola, Polilla, se levantó de su silla y se fue directo hasta el escenario para darle un puño a Lucumí, sin embargo, todo se trató de un momento divertido pues al parecer estaba planeado y en realidad no lo golpeó.

Esa escena hizo recordar a varios televidentes y presentes la pasada entrega de los premios Óscar, en la que Will Smith golpeó a Chris Rock luego de que este hiciera un comentario sobre su esposa.

Tras recibir el supuesto puño, Lucumí dijo: "Ay no lo puedo creer, ese puñito me despelucó hermano, el morado no se me ve".

Luego la cámara enfocó a La Gorda Fabiola y Pollila quienes seguían actuando ante la escena, algo que desató los aplausos de todos los presentes.

