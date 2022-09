Lucumí reveló detalles de cuando fue secuestrado por las Farc

Jeison Steven Lucumí, más conocido como ‘Lucumí’ es uno de los humoristas más queridos por todos los colombianos; gracias a su participación en el programa 'Sábados Felices'.

De su trayectoria profesional se podría decir que se conoce bastante, sin embargo de su vida personal, no tanto. Es por eso que recientemente, sorprendió a todos sus seguidores, al revelar detalles inéditos de esta en el programa del canal Caracol 'Se dice de mi' el cual es conducido por la presentadora Diva Jessurum.

Publicidad

Ahí, Lucumí confesó que hace unos años fue secuestrado por las Farc, debido a que lo habían confundido con otra persona.

Según las declaraciones del humorista, el grupo armado creyó que él era el hijo de un hombre al que tenían en la mira. El hecho según manifestó se presentó en Suárez, Cauca, en horas de la madrugada.

“Yo me gradué de noveno curso y después de la fiesta de ceremonias unos tipos me llevaron como a las tres de la mañana, me subieron en una camioneta y me llevaron al otro lado del río Cauca, me iban empujando y diciéndome groserías”, expresó ‘Lucumí’.

Publicidad



Además, el hermano del reconocido humorista, Harinson Gonzáles, afirmó que su familia vivió unos días llenos de angustia y no dejaban de pensar en que no lo iban a liberar, ya que pensaban que sería asesinado por las Farc.

“Yo ya estaba en el Ejército. Lo primero que me vino a la mente fue que lo habían matado, porque él se iba con ellos, era muy difícil de que volviera” dijo Harinson.

Durante la entrevista Jeison Steven Lucumí, contó que las Farc lo llevaron a un campamento para asesinarlo, pero uno de los miembros de la guerrilla se dio cuenta que habían secuestrado a la persona equivocada, por lo que lo sacaron casi de inmediato del lugar.

Publicidad

“Decían: 'cuando amanezca, lo matamos'. Yo no sé, yo tengo un ángel. Apareció una de las guerrilleras y me dijo: 'Usted no es, lo han confundido, lo voy ayudar, pero se tiene que ir porque ya estuvo acá y pueden decir que puede sapear, donde lo pillen, lo buscan y lo matan' ” anotó.

“La muchacha cogió, lo montó en la canoa y le dijo que no se moviera, porque donde lo hiciera, entonces se ahogaban los dos”, dijo la madre de ‘Lucumí’, en una intervención en medio de la entrevista.

Luego de haberse enfrentado a tremendo susto, el humorista contó que tomó la decisión de irse a vivir a Tuluá, Valle del Cauca, para comenzar una nueva vida, y perderle el miedo a ser capturado de nuevo las Farc.

Publicidad

Te puede interesar: