Luis Alberto Posada confesó que uno de sus hijos estafa a la gente haciendo uso de su nombre

Muy decepcionado de uno de sus hijos se encuentra el cantante de música popular Luis Alberto Posada, pues según se lo confesó al programa de chismes 'La Red', el hombre identificado como Jorge Iván ha hecho uso del nombre de su padre para estafar a varias personas.

De acuerdo a las declaraciones que el cantante le hizo al reconocido programa, su hijo ha vendido una serie shows, de los cuales él no se da ni por enterado, tanto dentro como fuera de Colombia.

"Me arruga el corazón porque ante todo mi honestidad y la carrera que he construido durante 45 años, la he llevado impecable”, manifestó el cantante, quien no entiende por qué su hijo hace estas cosas, si esos no fueron los valores que él le inculcó durante su crianza.

“Ni me llama, ni me escribe, ni me nombra”, contó el cantante, quien afirmó que luego de un enfrentamiento con su hijo, a quien llamó "mentiroso", el hombre no ha hablado con él. “Me sacó un carro, se lo regalé, me llevó el carro a la finca, le di la plata”, señaló Luis Albertó, a quien lo tienen completamente 'desinflado' las actitudes de su hijo.

Por lo tanto el artista aprovechó el espacio para enviarle un mensaje a su hijo, y hacerle un llamado de atención: “Usted no tiene necesidad de esto. Siempre ha ido a mi casa con necesidades y yo se las he cumplido. ¿Por qué me está haciendo quedar mal hijo? Explote la sombra de su papá, pero no tumbe a nadie”.

