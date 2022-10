Luisa Fernanda W dio fecha estimada para el nacimiento de su hijo Domenic

Luisa Fernanda W es una de las mujeres más bellas que hay en el país y quien con el paso de los años se ha sabido ganar el cariño y respeto de sus millones de seguidores pues suele mostrarse tal cual es por medio de las redes sociales.

Desde que la joven quedó en embarazo de su segundo hijo a quien llamó Domenic, ha estado compartiendo con sus fans algunos momentos que ha vivido a diferencia de su primer embarazo con Máximo.

Hace algunos días Luisa Fernanda W dijo que en esta segunda oportunidad le ha costado un poco más ya que ha tenido que guardar reposo y además aseguró que estar embarazada y al mismo tiempo cuidar a Máximo ha sido todo un desafío.

"Los síntomas desde el día 0 hasta el día de hoy han sido fuertes: Vomito, ascos, contracciones desde la semana 30 etc. Aceptar los cambios físicos y hormonales me han pegado fuerte 😅 Parar literalmente parte de mi trabajo y el ritmo de vida al que estoy acostumbrada ha sido todo un proceso de aprendizaje...", dijo la joven.

"Criar a Máximo mientras estoy embarazada ha sido toda una misión, un gran reto. Ver las personas que me rodean haciendo su vida “normal” mientras a mi me toca estar en cama 😅 les cuento que eso me ha enseñado MUCHO...". siguió contando la novia de Pipe Bueno.

Ahora la influencer reveló en otra filmación una fecha estimada en la que nacería su pequeño Domenic.

Luisa Fernanda W contó que está en los últimos días de gestación por lo que podría llegar en cualquier momento.

"Bueno, y yo todavía sigo esperando a que nazca mi bebé. Todavía no tengo la fecha de parto programada, pero por mucho que se demore este bebé, más o menos tiene que nacer en dos semanas, o sea, ya el bebé está a término y todo. Entonces es como ir a los monitoreos que tengo por estos días y ya decidir qué día nace, pero todavía no sé", dijo la influencer.

