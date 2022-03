Maluma engorda su billetera lanzando nueva línea de fragancias

Maluma se estrena como empresario tras el lanzamiento de su nueva línea de fragancias Royalty by Maluma The King and Queen Collection. El cantante quien ha trabajado de la mano de reconocidas firmas de moda como Versace, tiene muy claro que debe aprovechar su cuarto de hora y por eso no dudó en lanzarse de cabeza a esta nueva oportunidad.

La línea consta de cuatro fragancias para hombre y mujer, que pretenden mostrar mostrar el poder y la magia de las piedra preciosas. Cada una de las fragancias, representa una piedra preciosa; así que quien desee adquirir alguna de las fragancias tendrá la opción de elegir entre jade, ónix, granate y amatista.

Juan Luis Londoño , nombre de pila del cantante, considera el perfume aparte de la música, es otra manera de expresión, que le permite al mundo conocer su manera de ser y su yo interior sin necesidad de pronunciar una sola palabra.

“Mi padre me dejaba usar su fragancia favorita por las mañanas desde que era un niño, y eso fue lo que generó mi amor por los aromas a una muy temprana edad. Por lo tanto, si lo sueñas, puedes hacer que suceda; y esta colección representa un sueño hecho realidad, con la que busco que todo el mundo recuerde quién es y que entienda que no puede dejar perder su propia corona, porque todos somos Reyes y Reinas”; dijo Maluma durante la presentación de Royalty.

Cabe resaltar que este es tan sólo el comienzo, pues el artista se encuentra actualmente trabajando también en su línea de ropa.