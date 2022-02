Mamá de Lina Tejeiro responde con contundencia a rumor de reconciliación de Andy Rivera con su hija

Vibiana Tejeiro, madre de Lina, dio a conocer su opinión a través de sus redes sociales sobre los rumores de una posible reconciliación de su hija con el artista urbano Andy Rivera.

En los últimos días, se ha comentado mucho sobre un supuesto acercamiento entre Lina Tejeiro y el intérprete de 'Alguien más', incluso, según usuarios, hay pruebas contundentes que demostrarían que la pareja se ha pegado sus 'escapaditas'.

Una de esas pruebas sería un video en el que se ve a Tejeiro explicando un tutorial, y a su espalda una repisa en la que, según internautas, está una de las gorras del artista, la misma que usó en una de sus historias durante un viaje a Miami.

Luego de estas evidencias, internautas cuestionaron a la mamá de Lina por medio de la dinámica de preguntas y respuestas, sobre su opinión frente a los rumores de reconciliación a la vista.

“¿Estás distanciada de Lina porque volvió con Andy?”, escribe uno de sus seguidores.

Entre risas, respondió: "La gente está muy loca definitivamente… Nunca me he distanciado de mis hijos, de Lina menos. Y si vuelve con Andy… Y esa es su felicidad, que sea muy feliz. La felicidad de mis hijos es la mía, como siempre lo he dicho".