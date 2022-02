Marbelle se puso rockera y sus fans le pidieron que los "azotara"

La cantante Marbelle es una usuaria muy activa en sus redes sociales y siempre le gusta compartir contenido nuevo y atractivo con sus millones de seguidores no solo en Colombia sino a nivel internacional.

Hace poco la interprete de 'Collar de perlas' publicó en su cuenta personal de Instagram , en la que la siguen más de 2 millones de personas, una serie de fotos que dejaron volando la imaginación de muchos fans.

Allí la artista dejó claro que está muy próxima a lanzar nuevo material, ya sea una canción o un trabajo discográfico, pero lo cierto es que su pinta rockera se robó todas las miradas.

En las fotos Marbelle está usando un body negro muy ajustado a su cuerpo en cual tiene letras blancas estampadas, lo acompañó con unas medias de malla, botas de color negro y varios accesorios llamativos como taches, cadenas y tiene el cabello recogido.

Como era de esperarse sus publicaciones se hicieron rápidamente virales y tienen más de 20 mil me gusta de sus fans.

"Azótame", "Me encanta!!!", "Divina 🔥 ( esa sería mi cara cuando se me entra una piedra al zapato ) ", "Serán cosas mías yo le veo a Marbel un parecido a Alejandra Guzmán cuando estaba joven.", "Hola niña eres hermosa. Muy profesional. Y por eso tanta envidia. 🌹🌹🌹🌹 Tranquila yo la sigo desde q inicio su carrera. 😍😍", "Mk el zapato me aprieta 😂😂😂😂😂😂 divina", son algunos de los comentarios de personas que no dudaron en bromear con la cara de Marbelle tocando su zapato y hasta la llegaron a comparar con la también cantante Alejandra Guzmán.